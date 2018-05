Polizeidirektion Itzehoe / 180511.3 Kellinghusen: Zeugen nach ...

180511.3 Kellinghusen: Zeugen nach Geldautomatenaufbruch gesucht!

Kellinghusen - In der Nacht zu heute ist es unbekannten Tätern gelungen, den Geldautomaten in einem Kellinghusener Verbrauchermarkt zu öffnen und das darin enthaltene Bargeld zu entwenden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die unbekannten Täter gegen 02.00 Uhr in die in dem Verbrauchermarkt befindliche Bäckerei in der Overndorfer Straße ein. Danach verschafften sie sich Zutritt zu dem Tresorraum und öffneten unter Zuhilfenahme von Werkzeugen den Geldautomaten, entnahmen den Inhalt und entkamen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter liegen der Itzehoer Kripo bislang nicht vor. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Bewegungen von Fahrzeugen oder Personen festgestellt haben oder die ansonsten Angaben zu der Tat machen können, sollten sich unter der Telefonnummer 04821 / 60 20 bei der Itzehoer Polizei melden.

Maike Pickert

