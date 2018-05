Polizeidirektion Itzehoe / 180515.3 Marne: Zeugen und ...

180515.3 Marne: Zeugen und Geschädigte gesucht!

Marne - In der Nacht zum Sonntag sind Kälber von zwei Weiden in Helse ausgebrochen und auf der Bundesstraße 5 nach Marne gelaufen. Hier trieben sie sich unter anderem in Vorgärten herum und haben dort möglicherweise Schäden angerichtet. Ursächlich für das Verhalten der Tiere dürften gezündete Knallkörper gewesen sein.

Gegen Mitternacht meldeten Zeugen das freilaufende Jungvieh, das auf der B 5 Richtung Marne unterwegs war und sich bei Eintreffen der Polizei schließlich in der Königstraße im Bereich ZOB befand. Nach einigen Versuchen des Festhaltens und Einkesselns gelang es schließlich, die Tiere mit tatkräftiger Unterstützung der hinzugekommenen Landjugend festzusetzen, so dass der Tierhalter seine Vierbeiner auf einen Hänger verladen konnte. Ein letztes vermisstes Kalb fing eine Marner Streife um 05.50 Uhr nach mehr als einer Stunde Einsatz in Helse ein.

Offenbar war für die Panik und das Ausbrechen der Tiere Pyrotechnik verantwortlich. Diese haben Unbekannte direkt neben den Kälber-Weiden im Vittweg in Helse gezündet - Überreste der Raketen und Böller fanden Beamte noch in direkter Koppelnähe.

Zeugen, die Hinweise auf diejenigen geben können, die das Feuerwerk gezündet haben, sollten sich bei der Marner Polizei unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden. Dies gilt ebenso für Anwohner der Maaßen-Nagel-Straße, in deren Gärten die Kühe unterwegs waren und eventuell Schäden angerichtet haben.

Merle Neufeld

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de