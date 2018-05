Polizeidirektion Itzehoe / 180518.1 Büsum: Zeugen nach Einbruch ...

180518.1 Büsum: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Büsum - In der Nacht zum Donnerstag haben Einbrecher eine Gaststätte in Büsum heimgesucht und aus dieser einiges an Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum Mittwoch, 21.45 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Lokal am Fischerkai. Aus dem Inneren stahlen sie Bargeld aus unterschiedlichen Behältnissen und flüchteten mitsamt ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

