Polizeidirektion Itzehoe / 180522.1 Albersdorf: ...

180522.1 Albersdorf: Verkehrskontrolle mit Tradition

Albersdorf - Traditionell hat das Heider Polizeibezirksrevier auch 2018 eine Verkehrskontrolle an-lässlich der Albersdorfer Pfingstfete durchgeführt. Trotzdem die Aktion der Polizei landläufig bekannt ist, konnten es sich einige Verkehrsteilnehmer nicht verkneifen, ihre Abreise nach der Party unter Alkoholeinfluss anzutreten. Sie müssen sich nun ordnungsrechtlich für ihr Fehlverhalten verantworten.

Pfingstmontag überprüften die Beamten im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr in und um Albersdorf rund 300 Fahrzeuge, überwiegend abreisende Gäste des Zeltfes-tes. Dabei hatten insgesamt fünf männliche Fahrzeugführer noch so viel Restalkohol, dass sie sich nicht ans Steuer hätten setzen dürfen. Die Atemalkoholwerte der überwiegend jüngeren Betroffenen lagen zwischen 0,6 und 0,8 Promille, so dass die Einsatzkräfte gegen die Männer Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigten.

Insgesamt nahmen die Partygäste die jährlich wiederkehrenden Kontrollen positiv auf. Auch im kommenden Jahr wird die Polizei an Pfingsten sicherlich wieder präsent sein und ein Auge auf die Verkehrsteilnehmer werfen.

Merle Neufeld

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de