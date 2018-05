Polizeidirektion Itzehoe / 180530.1 Averlak: Minibagger entwendet

180530.1 Averlak: Minibagger entwendet

Averlak - Nach dem Diebstahl eines Baggers von einem Baugrundstück in Averlak sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Im Zeitraum vom 25. Mai 2018, 20.00 Uhr, bis zum 27. Mai 2018, 16.45 Uhr, begaben sich Unbekannte zu einem brachliegenden Grundstück in der Straße Am Donnerdiek und stahlen von dort einen schwarz-weißen Minibagger des Herstellers Terex im Wert von etwa 80.000 Euro. Vermutlich fuhren sie mit dem Bagger vom Abstellort über die Straße Am Donnerdiek zur Hauptstraße, um das Gefährt dort auf ein bereitstehendes Transportmittel zu verladen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Beobachtun-gen gemacht haben, sollten sich daher bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

