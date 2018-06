Polizeidirektion Itzehoe / 180612.1 Gudendorf: Brand eines Schuppens

180612.1 Gudendorf: Brand eines Schuppens

Gudendorf - Montagabend ist in Gudendorf eine mit Stroh befüllte Scheune beinahe vollständig niedergebrannt. Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unklar - die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 23.00 Uhr entdeckten Zeugen das Feuer auf einem Grundstück im Stapelsweg und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Trotz des schnellen Einsatzes der Löschkräfte aus Gudendorf, Wittbergen, Elpersbüttel und Sankt Michaelisdonn konnte das weitgehende Niederbrennen des Gebäudes nicht verhindert werden. Ein etwa hundert Meter weit entfernt liegendes Wohnhaus blieb von dem Feuer unbeschadet.

Warum die Halle, in der etwa vierzig Packen Stroh lagerten, Feuer fing, ist bis jetzt unklar. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Kripo in Heide übernommen.

Merle Neufeld

