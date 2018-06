Polizeidirektion Itzehoe / 180614.1 Sankt Michaelisdonn: Eine ...

180614.1 Sankt Michaelisdonn: Eine Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Sankt Michaelisdonn - Mittwochabend ist es auf einer Kreuzung in Sankt Michaelisdonn zu einer Vorfahrtsverletzung mit anschließendem Unfall gekommen. Eine Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden große Schäden.

Gegen 22.10 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem Tiguan auf der Straße Westdorf unterwegs. Er beabsichtigte, von dort die Burger Straße zu überqueren und seinen Weg auf der Straße Wiedhof fortzusetzen. Zunächst hielt der Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich, fuhr dann jedoch wieder an, trotzdem sich auf der bevorrechtigten Burger Straße in Richtung Ortsmitte ein Twingo näherte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Wagen miteinander, wobei die 58-jährige Insassin des Renaults Prellungen erlitt. Sie kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Zumindest an dem Twingo dürfte ein Totalschaden entstanden sein, die Schadenshöhe bei dem VW liegt vermutlich bei 10.000 Euro.

Merle Neufeld

