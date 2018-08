Polizeidirektion Itzehoe / 180829.1 Itzehoe: Festnahme nach ...

180829.1 Itzehoe: Festnahme nach schwerem Raub

Itzehoe - In der Nacht zu gestern haben zwei Täter einen Mann und eine Frau in einer Wohnung in Itzehoe überfallen und unter anderem Bargeld geraubt. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei, die Räuber nur wenig später festzunehmen. Einer von ihnen befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt, da gegen ihn noch ein offener Untersuchungshaftbefehl bestand.

Gegen 02.45 Uhr drangen die Beschuldigten gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Edendorfer Straße ein. Dort bedrohten sie den 26-jährigen Mieter und seine 23 Jahre alte Bekannte mit einem Werkzeug und erbeuteten einen kleineren Bargeldbetrag. Der Geschädigte erlitt im Zuge des Überfalls leichte Verletzungen, die Täter flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Streifen das Duo rund eine Stunde nach der Tat auf einem Sandweg an der Lehmwohldstraße fest. Ein Diensthund entdeckte dort zudem das Tatwerkzeug und das Raubgut, dessen sich die Itzehoer zuvor entledigt hatten.

Beide polizeilich bereits bekannten Personen waren alkoholisiert und mussten sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen. Der Jüngere befindet sich mittlerweile wegen eines bereits bestehenden Haftbefehls in Untersuchungshaft, die Vorführung seines Komplizen vor einem Itzehoer Haftrichter erfolgt am heutigen Vormittag.

Merle Neufeld

