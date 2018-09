Polizeidirektion Itzehoe / 180903.3 Neufeld: Alkoholisierter ...

180903.3 Neufeld: Alkoholisierter Radler verunglückt schwer

Neufeld - In der Nacht zum Sonntag hat ein alkoholisierter Radler in Neufeld einen parkenden Wagen angefahren und ist gestürzt. Der Mann zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 62-Jährige mit seinem Fahrrad um 02.30 Uhr die Niendieker Strot aus Richtung Ortsmitte kommend. In Höhe der Hausnummer 3 streifte er ein auf dem dortigen Parkstreifen abgestelltes Fahrzeug und kam dabei zu Fall. Verkehrsteilnehmer entdeckten den offenbar schwer Verletzten am Boden und alarmierten die Polizei. Bei dem kaum ansprechbaren Dithmarscher stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch fest - sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Rettungswagen brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus. Wie stark der Beschuldigte angetrunken war, wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen.

Merle Neufeld

