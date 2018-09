Polizeidirektion Itzehoe / 180906.1 Heide: Pedelec entwendet - ...

180906.1 Heide: Pedelec entwendet - Zeugen gesucht!

Heide - Am vergangenen Wochenende ist es in Heide im Rahmen des Stadtfestes zu einem Fahrrad-Diebstahl gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Bikes geben können.

Der Geschädigte stellte sein schwarzes E-Bike des Herstellers Falter am Sonntag um 12.30 Uhr verschlossen unter einem Fahrradunterstand am Rathaus im Postelweg ab. Als er das Zweirad im Wert von etwa 650 Euro am Montagnachmittag wieder abholen wollte, war es verschwunden. Eine Absuche des Nahbereichs und eine Nachfrage bei der Stadt Heide verliefen negativ.

Hinweise in diese Sache nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de