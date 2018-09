Polizeidirektion Itzehoe / 180914.3 Eggstedt: Verkehrsunfall mit ...

180914.3 Eggstedt: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eggstedt - Am Donnerstagmorgen, 13.09.2018, ist es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Landesstraße 145/Eggstedter Damm in Eggstedt gekommen. Ein Autofahrer übersah bei der Überfahrt der Kreuzung einen anderen Autofahrer. Die Beifahrerin des Unfallgeschädigten zog sich leichte Verletzungen zu.

Gegen 09.40 Uhr befuhr der Fahrzeugführer mit seinem VW Golf die Straße Eggstedter Damm aus Richtung Krumstedt kommend in Richtung Hohenhörn. Den Kreuzungsbereich Landesstraße 145/Eggstedter Damm wollte der 78-jährige Unfallverursacher aus dem Kreis Steinburg geradeaus in Richtung Hohenhörn überqueren und übersah dabei, den von rechts kommenden 53-jährigen Vorfahrtberechtigten aus dem Kreis Dithmarschen ,der mit seinem VW Golf die Landesstraße 145 aus Richtung Eggstedt in Richtung Schafstedt befuhr. Die 51-jährige Beifahrerin des Dithmarschers erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Abschleppunternehmen bargen die beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 14.000 Euro beziffert.

Maike Pickert

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an: Maike Pickert Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de