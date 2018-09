Polizeidirektion Itzehoe / 180914.4 Meldorf: Radfahrerin fährt ...

180914.4 Meldorf: Radfahrerin fährt Jungen um und flüchtet

Meldorf - Am Donnerstag, den 13. September 2018, um 15.10 Uhr, kam es in Meldorf, Einmündung Jungfernstieg und Hemmweg zu einer Unfallflucht.

Ein 12 jähriger Junge befuhr mit seinem Rad den rechten Rad- und Gehweg der Straße Jungfernstieg. Aus dem Hemmweg kam eine Radfahrerin, missachtete die Vorfahrt des Jungen und fuhr diesen um. Der 12 jährige Elpersbüttler stürzte und brach sich einen Finger. Ohne sich um den Jungen zu kümmern, fuhr die Dame laut schimpfend Richtung Heider Straße davon. Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 bis 60 Jahre alt, dunkle schulterlange lockige Haare. Sie trug ein graues Oberteil und einen Fahrradhelm. Unterwegs war die Frau mit einem schwarzen E Bike mit Akku an der Querstange und zwei Satteltaschen. Die Polizei in Meldorf sucht nun nach Zeugen und Hinweisen auf diese Radfahrerin, die sich wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten muss. Hinweise bitte an die Polizei in Meldorf unter 04832-20350

Stefan Hinrichs

