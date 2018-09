Polizeidirektion Itzehoe / 180918.1 Heiligenstedtenerkamp: ...

180918.1 Heiligenstedtenerkamp: Unbekannter stiehlt Bargeld - Zeugen gesucht!

Heiligenstedtenerkamp - Am Montag hat sich ein Unbekannter in eine Wohnung in Heiligenstedtenerkamp geschlichen und aus dieser Bargeld entwendet - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Im Zeitraum von 09.45 Uhr bis 13.00 Uhr begab sich eine unbekannte Person in eine in einem Doppelhaus liegende Wohnung in der Blumenstraße und entwendete Bargeld aus einer nicht verschlossenen Geldkassette. In der Nachbarschaft blieb der Dieb unbemerkt - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die eine verdächtige Person im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben oder die ansonsten Hinweise auf den Täter geben können.

Merle Neufeld

