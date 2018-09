Polizeidirektion Itzehoe / 180921.1 Itzehoe: Thema Ablenkung - ...

180921.1 Itzehoe: Thema "Ablenkung" - eine bundesweite Verkehrssicherheitsaktion im Rahmen der TISPOL-Kontrollwochen

Itzehoe - Die Polizeidirektion Itzehoe hat gestern am 20.09.2018 im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche TISPOL einen besonderen Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit neben der Einhaltung der Gurtpflicht , der Nutzung von Handys am Steuer auf das Thema "Ablenkung" gelegt. Ablenkung ist eine zunehmende und oft unterschätzte Gefahr im Straßenverkehr , die immer mehr an Bedeutung als Unfallursache zunimmt. Die Gründe für Ablenkung im Straßenverkehr sind vielfältig und alle potentiell gefährlich. Die Nutzung von Kommunikationsmitteln während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko.

In den Kreisen Dithmarschen und Steinburg kontrollierten starke Polizeikräfte insgesamt über 978 Pkw-Fahrer, 132 Lkw-Fahrer, 31 Radfahrer und sechs weitere Fahrzeuge. Dabei gingen der Polizei 46 Autofahrer mit einer Handybenutzung während der Autofahrt ins Netz. Andere Autofahrer fielen den Ordnungshütern durch 140 andere Verkehrsverstöße auf.

Abschließend sei zu erwähnen, dass das Telefonieren und das Texten während der Fahrt genauso gefährlich ist wie das Fahren mit 0,8 - 1 Promille Blutalkohol. Wer bei 50 km/h für zwei Sekunden Whats App checkt, ist fast 30 Meter im "Blindflug" unterwegs.

