Polizeidirektion Itzehoe / 180927.1 Brunsbüttel: Seeunfall

Brunsbüttel - In der Nacht zu heute ist es im Alten Vorhafen von Brunsbüttel zu einer Kollision eines Schiffes mit einem Dalben gekommen. Die entstandenen Schäden waren nur gering.

Um 01.25 Uhr lief das Motorschiff "Rocamar", Flagge Luxemburg, von der Elbe kommend in den Alten Vorhafen von Brunsbüttel ein. Aufgrund eines Steuerfehlers kam es hierbei zu einer Kollision mit mindestens einem Dalben im Bereich der Mole II.

Im Anschluss an die Berührung lief das Schiff in die vorgesehene kleine Nordschleuse. Der Lotse meldete keine Personenschäden, an der "Rocamar" entstanden nach bisherigen Ermittlungen lediglich Farbabschürfungen im Bereich des Vorschiffes.

Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft, Abteilung Schiffssicherheit, erlaubte nach Rücksprache die Weiterfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal bis nach Kiel. Dort muss die Klassenbestätigung erfolgen.

