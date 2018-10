Polizeidirektion Itzehoe / 181004.5 Itzehoe: Trickdiebe erbeuten ...

181004.5 Itzehoe: Trickdiebe erbeuten Bargeld

Itzehoe - Dienstagnachmittag ist es vermutlich zwei Trickdieben gelungen, den überwiegenden Inhalt einer Kasse eines Itzehoer Blumengeschäfts zu entwenden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Gegen 16.30 Uhr kaufte ein Kunde in dem Laden in der Lindenstraße eine Pflanze. Nach der Bezahlung verließ er zunächst das Geschäft, kam mit einem weiteren Gewächs zurück und erwarb auch dieses. Im Anschluss lockte er die im Verkaufsbereich allein anwesende Mitarbeiterin in einen Nebenraum, um sich dort beraten zu lassen. Nach einigen Minuten verließ der dann die Gärtnerei in unbekannte Richtung. Erst bei einem weiteren Verkauf um kurz vor 17.00 Uhr stellte die Floristin fest, dass sämtliche Scheine aus der Kasse fehlten. Sie nahm an, dass sich eine weitere Person in den Laden geschlichen hat, während sie im Gespräch mit dem männlichen Kunden war. Vermutlich hat diese Person dann unbemerkt das Geld gestohlen und sich anschließend heimlich entfernt.

Laut der Verkäuferin war der verdächtige Kunde kräftig, 170 bis 180 cm groß und hatte dunkle Haare. Er trug einen blau-schwarzen Parka und führte eine grüne Plastiktüte mit sich. Der Mann sprach Englisch und besaß nach Angaben der Zeugin ein "ausländisches" Erscheinungsbild. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

