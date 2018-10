Polizeidirektion Itzehoe / 181005.3 Brunsbüttel: ...

181005.3 Brunsbüttel: Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugenaufruf!

Brunsbüttel - In der Nacht zum Donnerstag ist es in Brunsbüttel zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum zwischen 02.00 Uhr und 12.00 Uhr stand der Opel des Geschädigten auf dem Angestelltenparkplatz der NOK-Fähre in der Kautzstraße. Unbekannte Täter suchten den Pkw dort auf und trugen eine undefinierbare chemische Substanz auf die Karosserie des Pkw auf. Durch die Dichtung der Fahrertür ließen sie ebenfalls die Substanz in den Fahrzeuginnenraum einsickern. Der dadurch entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 5000 Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit auf dem Parkplatz gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852/ 60240 in Verbindung setzen.

Maike Pickert

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an: Maike Pickert Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de