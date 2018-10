Polizeidirektion Itzehoe / 181008.4 Kellinghusen: Einbruch in ...

181008.4 Kellinghusen: Einbruch in eine Wohnung - Zeugen gesucht!

Kellinghusen - In der Nacht zu Sonntag kam es in Kellinghusen zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können!

Im Zeitraum vom Samstag,18.00 Uhr, bis zum Sonntag , 20.45 Uhr, suchten die unbekannten Täter das Mehrfamilienhaus in der Mühlenstraße auf. Sie drückten die rückwärtige Tür des Hauses auf und gelangten auf diese Weise ins Haus. Die Einbrecher konnten mit einfacher körperlicher Gewalt die Wohnungstür des Geschädigten öffnen. In der Wohnung durchsuchten sie die einzelnen Räumlichkeiten und entwendeten Spielgeräte, eine Spielkonsole, Bargeld, Kopfhörer und eine Sporttasche. Der Wert des erlangten Gutes beläuft sich auf etwa 960 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/ 60 20.

Maike Pickert

