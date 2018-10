Polizeidirektion Itzehoe / 181012.3 Kellinghusen: Zeugen nach ...

181012.3 Kellinghusen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Kellinghusen - Am frühen Donnerstagabend hat sich in Kellinghusen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Beteiligt waren an dem Geschehen insgesamt drei Fahrzeuge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 17.45 Uhr war der 47-jährige Anzeigende mit seinem Golf auf der Landesstraße 115 im Ortsteil Grönhude aus Richtung Kellinghusen kommend in Richtung Wittenbergen unterwegs. Vor ihm befand sich ein dunkelgrüner Daewoo mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Stade. Eingangs einer Doppelkurve geriet der Daewoo aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Außenspiegel gegen den Spiegel einer entgegenkommenden, silberfarbenen Limousine. Teile eines der geborstenen Außenspiegel flogen gegen die Frontscheibe des Anzeigenden und beschädigten diese. Die Autos, die miteinander kollidierten, setzten ihren Weg unbeirrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 47-Jährige verfolgte den Unfallverursacher und stoppte ihn zwischen Wittenbergen und Breitenberg. Als der spürbar aggressive Beifahrer des Daewoos ausstieg und mit körperlicher Gewalt drohte, zog sich der Geschädigte zurück, ohne dass ein Personalienaustausch erfolgte.

Laut dem Anzeigenden hat es sich bei dem Drohenden um einen großen und stämmigen Mann im Alter von 45 Jahren gehandelt. Er trug eine Jeanskutte. Die Fahrerin des Daewoos war klein, korpulent, etwa 45 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Da die Polizei bisher weder das beschriebene Paar noch den Fahrer und die silberfarbene Limousine ermitteln konnte, bittet sie Zeugen, sich auf der Polizeistation in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 zu melden. Dies gilt natürlich auch für die Unfallbeteiligten selbst.

Merle Neufeld

