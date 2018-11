Polizeidirektion Itzehoe / 181109.2 Kellinghusen: Einbruch in ...

181109.2 Kellinghusen: Einbruch in Turnhalle - Zeugen gesucht!

Kellinghusen - In der Nacht zu heute kam es in Kellinghusen zu einem Einbruch in die Turnhalle einer Grundschule. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können!

Im Zeitraum von Donnerstag, 22.00 Uhr, bis zum heutigen Tag, 07.00 Uhr, suchten die unbekannten Täter die Turnhalle der Grundschule in der Otto-Ralfs-Straße auf. Durch eine Manipulation an der Notfalltür verschafften sich die Einbrecher Zugang in das Gebäude. Nach Beendigung ihres Aufenthaltes verschlossen sie die zuvor geöffnete Notfalltür wieder und verließen das Objekt durch andere Türen. Ob etwas gestohlen wurde , steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Der Sachschaden an der Tür wird auf 250 Euro beziffert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20.

Maike Pickert

