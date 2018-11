Polizeidirektion Itzehoe / 181116.1 Horst: Zeugen nach ...

181116.1 Horst: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Horst - Nach einer Sachbeschädigung an einem Supermarkt in Horst am letzten Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 19.30 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr, zerstörte ein Randalierer eine Scheibe des REWE-Marktes in der Elmshorner Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa tausend Euro - Hinweise auf den Täter gibt es bisher nicht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die den Sachbeschädiger benennen können, sollten sich mit der Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 38404 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de