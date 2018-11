Polizeidirektion Itzehoe / 181122.2 Albersdorf: Unerhörter Diebstahl

181122.2 Albersdorf: Unerhörter Diebstahl

Albersdorf - Trotzdem der Sommer nun spürbar vorbei ist, hätte ein Albersdorfer gerne seine Gartenmöbel zurück - die entwendete ein Dieb am vergangenen Wochenende von seiner Terrasse.

Am letzten Freitag standen die drei schwarzen Rattan-Stühle und die vier schwarzen Rattan-Sessel noch auf dem Grundstück des Anzeigenden in der Straße Johannes-Buhmann-Wurth. Am Sonntagvormittag bemerkte der Geschädigte dann, dass die Sitzmöbel im Wert von etwa 430 Euro spurlos verschwunden waren - offenbar hatte jemand sie gestohlen.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 melden.

Merle Neufeld

