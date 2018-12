Polizeidirektion Itzehoe / 181203.2 Albersdorf: Zeugen nach ...

181203.2 Albersdorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Albersdorf - Freitagmittag hat sich in Albersdorf eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa tausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.15 Uhr stand der VW Golf der Anzeigenden auf dem Aldi-Parkplatz in der Straße Karkloh. Als die Geschädigte den Wagen parkte, war er noch unversehrt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie dann einen Schaden am Radlauf hinten links und am Stoßfänger fest. Zudem befanden sich an ihrem Auto rote Farbanhaftungen, die von dem flüchtigen Verursacherfahrzeug stammen dürften.

Bis auf die vermutliche Farbe Rot gibt es keine Hinweise auf den Unfallverursacher. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 melden.

Merle Neufeld

