Polizeidirektion Itzehoe / 190218.7 Brunsbüttel: Lackfarbe auf ...

190218.7 Brunsbüttel: Lackfarbe auf Fahrzeug gekippt

Brunsbüttel - In der Nacht zum Sonnabend ist es in Brunsbüttel zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Gegen 03.55 Uhr goss ein bislang Unbekannter weiße Lackfarbe über einen geparkten Pkw in der Wurtleutetweute. Nachdem ein Anwohner die Tat beobachtet und den Täter daraufhin angesprochen hatte, ließ dieser von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Beschuldigte soll circa 160 cm bis 165 cm groß und schlank sein. Er trug zur Tatzeit dunkle Kleidung sowie einen Kapuzenpullover.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Zeugen, die zur Identität des Beschuldigten Angaben machen können, sollten sich daher unter der Telefonnummer 04852/602 40 bei der Polizei in Brunsbüttel melden.

Maike Pickert

