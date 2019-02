Polizeidirektion Itzehoe / 190221.3 Münsterdorf: ...

190221.3 Münsterdorf: Zigarettenautomat aufgebrochen

Münsterdorf - In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Münsterdorf einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und den Inhalt entwendet - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Um 02.30 Uhr meldete sich ein Zeitungsbote bei der Polizei, nachdem er entdeckt hatte, dass sich in der Kirchenstraße ein aufgeschnittener Zigarettenautomat befand. Den hatten Diebe offenbar leergeräumt. Hinweise auf die Täter ließen sich nicht finden, das genaue Stehlgut ist noch unbekannt.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Aufbruch stehen könnten, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de