Polizeidirektion Itzehoe / 190225.2 Schmedeswurth: Einbruch in ...

190225.2 Schmedeswurth: Einbruch in Rohbau

Schmedeswurth/Marne - In der Nacht zum Samstag, den 23.02.2019, kam es in dem Örtchen Schmedeswurth kurz vor Marne in der Straße Westermenghusen (Nähe B 5) zu einem Einbruch in einen Rohbau. Der oder die Täter warfen ein Fenster ein und stahlen etliche hochwertige Werkzeuge aus dem Inneren.Darunter ein Trennschleifer, ein Akkuschrauber, eine Kettensäge, eine Gehrungssäge, ein Glasnagler und ein Baustellenradio. Danach verließen die Täter das Gebäude durch die Terrassentür. Die Polizei in Marne hofft nun, dass das nächtliche Treiben vielleicht bemerkt wurde. Zumal die viel befahrene B5 direkt in der Nähe verläuft. Zeugen melden sich bitte unter 04851-95070.

Stefan Hinrichs

Rückfragen bitte an: Stefan Hinrichs Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002 Mobil: +49 (0) E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de