Polizeidirektion Itzehoe / 190311.2 Lohe-Rickelshof: Wenn die ...

190311.2 Lohe-Rickelshof: Wenn die Blase drückt...

Lohe-Rickelshof - ...ist der Seitenstreifen der Autobahn nicht der richtige Ort, um dort sein Auto zur Erledigung des dringenden Bedürfnisses abzustellen - schon gar nicht unter Alkoholeinfluss stehend.

Am Sonntag erhielt die Polizei um 21.25 Uhr den Hinweis auf ein Fahrzeug, das auf der Autobahn 23 zwischen Heide-West und Heide-Süd unbeleuchtet und ungesichert auf dem Seitenstreifen stehen sollte. Eine Streife begab sich zu dem Ort und traf im Fahrzeug sitzend eine Person an, die mangels Kenntnis der deutschen Sprache mittels des Wortes "Kaka" unmissverständlich zu verstehen gab, dass der Fahrer sich in den Knick begeben hatte, um dort das zu erledigen, was offenbar unaufschiebbar war. Als der Fahrzeugführer zu dem Passat zurückkehrte, klärten die Einsatzkräfte ihn über sein Fehlverhalten auf und nahmen dabei Atemalkoholgeruch bei dem 24-Jährigen wahr. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille, der später mit dem gerichtsverwertbaren Gerät absolvierte warf 0,74 Promille aus. Damit war die Autofahrt beendet und der Dithmarscher um eine Ordnungswidrigkeitenanzeige reicher.

