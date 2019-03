Polizeidirektion Itzehoe / 190313.4 Kiebitzreihe: Kontrolle ...

190313.4 Kiebitzreihe: Kontrolle deckt einiges auf

Kiebitzreihe - Dienstagabend hat eine Horster Streife in Kiebitzreihe einen Autofahrer kontrolliert und dabei diverse Verstöße festgestellt. Weil der Betroffene unter Drogeneinfluss stand, musste er sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Um 18.30 Uhr stoppten die Beamten in der Wischreihe einen Golf, weil sich an diesem Kennzeichen befanden, die bei einem anderen Wagen abhandengekommen waren. Daraufhin angesprochen, räumte der Fahrzeugführer zunächst unverblümt ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Zudem sei der VW weder zugelassen noch versichert. Dass die Pinneberger Kennzeichen gestohlen waren, wusste der 35-Jährige angeblich nicht - er hätte die Schilder von einem Bekannten bekommen. Da der Mann bereits in der Vergangenheit mit falschen Kennzeichen aufgefallen war, durchsuchten die Einsatzkräfte mit seiner Zustimmung seine Wohnung. Die vermuteten Schilder fanden sie zwar nicht, entdeckten jedoch einen Joint. Ein darauf bei dem Beschuldigten durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Alles in allem muss sich der 35Jährige nun wegen einiger Delikte verantworten, unter anderem wegen der Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

Merle Neufeld

