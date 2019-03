Polizeidirektion Itzehoe / 190314.4 Meldorf: Fund einer Leiche

190314.4 Meldorf: Fund einer Leiche

Meldorf - Am heutigen Vormittag hat ein Passant gegen 09.00 Uhr in Meldorf in der Nordermiele abseits der Hafenchaussee eine tote männliche Person aufgefunden. Die Identität der Leiche ist geklärt, die Todesursache noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Merle Neufeld

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de