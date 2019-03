Polizeidirektion Itzehoe / 190318.8 Neuenbrook: Wind reißt ...

190318.8 Neuenbrook: Wind reißt Anhänger ab

Neuenbrook - Am Morgen hat eine Windböe den Anhänger eines Autos in Neuenbrook auf der Landesstraße 119 abgerissen und in den Gegenverkehr geschleudert. Ein Fahrzeug und der Anhänger kamen dabei zu Schaden, zwei Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 07.40 Uhr war ein 28-jähriger Mann mit seinem Gespann auf der Hauptstraße aus Richtung Neuenbrook kommend in Richtung Steinburg unterwegs. Plötzlich riss sein Anhänger mit Plane aufgrund des heftigen Windes ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Citroen einer Frau. Infolge der Geschehnisse musste der Fahrer eines Audis, der sich hinter dem Unfallverursacher befand, eine Vollbremsung einleiten, wodurch sein 9-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen erlitt, der Wagen allerdings unversehrt blieb. Ein Rettungswagen, der zufällig am Ort vorbeikam, kümmerte sich um den verletzten Jungen und um die 36-jährige Fahrerin des Berlingos, die unter Schock stand.

Der Gesamtschaden, der im Zuge des Unfalls entstanden ist, dürfte bei etwa 6.800 Euro liegen.

Merle Neufeld

