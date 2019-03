Polizeidirektion Itzehoe / 190322.3 Friedrichskoog-Spitze: ...

190322.3 Friedrichskoog-Spitze: Versuchter Geldautomatenaufbruch

Friedrichskoog-Spitze - In der Nacht zu heute ist es zu einem versuchten Aufbruch eines Geldautomaten in Friedrichskoog-Spitze gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Im Zeitraum von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis heute Morgen, gegen 08.30 Uhr, suchten die unbekannten Täter die Einkaufspassage in der Koogstraße auf. Sie hebelten die Eingangstür der Passage auf und gelangten auf diese Weise ins Innere des Objekts. Dort versuchten die Täter den Geldautomaten aufzuflexen. Der Versuch schlug jedoch fehl, so dass sie ohne Beute von dannen ziehen mussten.

Zur genauen Schadenssumme können die Ermittler noch keine Angaben machen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/94-0.

Maike Pickert

