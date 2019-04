Polizeidirektion Itzehoe / 190401.2 Brunsbüttel: Mit zwei ...

190401.2 Brunsbüttel: Mit zwei Promille unterwegs

Brunsbüttel - Samstagabend hat eine Streife die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufgedeckt. Der saß mit zwei Promille am Steuer eines Kleinlasters und musste sich letztlich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Um 23.15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf eine verdächtige Person in der Koogstraße, die aus einem Transporter gestiegen war und sich für abgestellte Fahrräder interessierte. Eine Streife entdeckte das beschriebene Fahrzeug schließlich fahrenderweise in der Röntgenstraße und stoppte es. Der Insasse roch stark nach Alkohol, worauf die Einsatzkräfte ihm einen Atemalkoholtest anboten. Der lieferte ein Ergebnis von 2,00 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Beschuldigten an und beschlagnahmten seinen ausländischen Führerschein. Die Fahrzeugschlüssel des Mannes stellten sie zur Gefahrenabwehr erst einmal sicher.

Der 23-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Merle Neufeld

OTS: Polizeidirektion Itzehoe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52209 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52209.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010 Mobil: +49 (0) 171 290 11 07 E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de