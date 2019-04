Polizeidirektion Itzehoe / 190401.5 Itzehoe: Fahrten unter ...

190401.5 Itzehoe: Fahrten unter Drogeneinfluss

Itzehoe - Samstagabend haben Itzehoer Streifen im Stadtgebiet zwei Drogenfahrten im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgedeckt. Beide Fahrzeugführer mussten sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Kurz nach 22.00 Uhr entschlossen sich Beamte, den Fahrer eines Daimlers in der Lindenstraße zu kontrollieren. Die Überprüfung erfolgte schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle. Aus dem Inneren des Daimlers strömte Cannabisgeruch, ebenso aus der Bekleidung des Betroffenen. Die Herkunft der Düfte könne er sich nicht erklären, so der Mann. Mit einem Drogenvortest wolle er belegen, keinerlei Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Dabei versuchte er, den Beamten anstatt des für den Test erforderlichen Urins den Inhalt eines Nasensprays unterzujubeln. Dies misslang jedoch und die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Weil der 23-Jährige zudem einige Drogen und eine Machete in seinem Auto lagerte, muss er sich nun nicht nur wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Positiv verlief nur 45 Minuten später ein Drogenvortest, den ein Dithmarscher absolvierte. Ihn hatten Einsatzkräfte im Sandberg in Itzehoe in einem Golf gestoppt. Der 22-Jährige war seinen eigenen Angaben zufolge bereits Ende 2018 mit Drogen am Steuer erwischt worden. Dann war das folgende Procedere mitsamt Blutprobenentnahme für ihn sicher nichts Neues. Neu beziehungsweise anders wird bei einem zweiten Verstoß allerdings die Strafe ausfallen - sie ist deutlich höher als bei einem Erstverstoß.

Merle Neufeld

