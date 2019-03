Polizeidirektion Kaiserslautern / 21-Jähriger im Blickpunkt ...

21-Jähriger im Blickpunkt der Polizei

Lauterecken -

Ein Zeuge hat am Dienstagabend die Polizei zum Bahnhof gerufen. Dort hatte der Mann kurze Zeit zuvor selbst einen 21-Jährigen auf sein "ungebührliches Verhalten" angesprochen. So hätte dieser zum Beispiel gegen einen Mülleimer getreten und rechtsgerichtete Parolen ausgesprochen. Der junge Mann wurde dazu von der Polizeistreife gehört. Hierbei warf er sich zu Boden und fing an zu schreien. Ihm wurde letztlich ein Platzverweis erteilt. Ein Strafverfahren wegen dem "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" wird eingeleitet.

Am Mittwochnachmittag traf die Polizei wieder auf den jungen Mann (wohnhaft in einer Lautertal-Gemeinde) auf dem Bahnhofsgelände. Nach seinen Angaben war ihm am Vortag ein privater Gegenstand gestohlen worden, den er gerade wiedergefunden hatte. Hierauf hatte er dem vermeintlichen Täter einen Faustschlag versetzt.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 06382 9110 PILauterecken@Polizei.RLP.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1355

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.