Polizeidirektion Kaiserslautern / 520 Liter Diesel und ...

520 Liter Diesel und Schweißgerät entwendet

Lambsborn - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Lagerhalle unterhalb der Biogasanlage in Lambsborn auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus dem dort abgestellten Traktor, sowie an der Tankstation insgesamt 520 Liter Diesel, sowie ein Schweißgerät entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landstuhl unter der Tel-Nr.: 06371-92290.

