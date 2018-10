Polizeidirektion Kaiserslautern / Abfalltransportkontrolle auf ...

Abfalltransportkontrolle auf der A 6 bei Kaiserslautern

67655 Kaiserslautern, A 6, AS Kaiserslautern-Ost (Ppl. Schweinsdell) - Die Schwerverkehrskontrollgruppe des PP Westpfalz führte am 4.10. zwischen 08:30 h und 14:30 h in Zusammenarbeit mit der Sonderabfall-Management-Gesellschaft (SAM) Rheinland-Pfalz an der A 6 bei Kaiserslautern-Ost eine Verkehrskontrolle durch, bei der verstärkt Abfalltransporter unter die Lupe genommen wurden. Von 19 kontrollierten Beförderungseinheiten mussten 13 beanstandet werden. In den meisten Fällen fehlten die erforderlichen Begleitpapiere. Neben der Erteilung von Mängelberichten und Verwarnungen, werden entsprechende Kontrollberichte an die BAG bzw. die GAA übersandt.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern Zentrale Verkehrsdienste Telefon: 0631 3534-201 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.