Polizeidirektion Kaiserslautern / Alkoholisiert mit dem PKW ...

Alkoholisiert mit dem PKW unterwegs

Meisenheim - Am Freitagabend kontrolliert die Polizeistreife eine 34jährige Autofahrerin in der Hans-Franck-Straße. Den Beamten fiel Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Der Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab 0,5 Promille. Damit kommt auf die Fahrerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

