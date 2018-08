Polizeidirektion Kaiserslautern / Anhänger rollt fort

Anhänger rollt fort

Lauterecken -

Ein Anhänger hat sich am Mittwochnachmittag "Auf Krämel" auf abschüssigem Gelände selbstständig gemacht. Um Schlimmeres zu verhindern schlägt der Fahrzeugführer gegen die Deichsel, so dass der Hänger rechts in einen Zaun rollte und diesen beschädigte. Der Mann wollte Arbeiten in einer Außenanlage durchführen und stellte zunächst das Gespann ab. Er betätigte die Bremse, fuhr das Stützrad aus und löste die Anhängerkupplung. Die Bremse griff nach Angaben des Betroffenen offensichtlich nicht richtig und überrollte auch den Unterlegkeil.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.