Polizeidirektion Kaiserslautern / Auf regennasser Fahrbahn ...

Auf regennasser Fahrbahn Unfall verursacht

A62 - Niedermohr - Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Autobahn A62 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 25-jährige Fahrer eines PKWs nach einem Bremsvorgang ins Schleudern geriet und dabei zunächst in die Mittelschutzplanke krachte. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und stieß mit der rechten Schutzplanke zusammen. Das Auto kam entgegen der Fahrbahn zum Stehen und musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Verletzt wurde niemand.

