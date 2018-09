Polizeidirektion Kaiserslautern / Aufmerksamer Nachbar stört ...

Aufmerksamer Nachbar stört Einbrecher

Glanbrücken -

Metallschrott haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch zum Abtransport bereitgelegt. Der aufmerksame Nachbar war jedoch auf ihren abgestellten PKW aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Täter flüchteten zwar zu Fuß, ließen jedoch ihren Wagen zurück.

Der Zeuge hatte sich nach Mitternacht das auf seinem Gelände in der Glantalstraße abgestellte Fahrzeug angeschaut. Der Motor war noch warm. Schließlich hörte er verdächtige Geräusche vom Firmengelände des Nachbarbetriebes. Die eingetroffenen Polizisten konnten auf der Rückseite des Handwerkbetriebes Schäden am Zaun feststellen und fanden das bereit gelegte Diebesgut. Eine Suche nach den Tätern blieb ohne weiteren Erfolg. Sie hatten sich wohl über den angrenzenden Fußweg entfernt. Bei dem zurückgelassenen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Ford, Galaxy, mit französischem Kennzeichen. In dem Wagen waren die hinteren Sitze für Transportzwecke ausgebaut. Die Polizei in Lauterecken (Telefon-Nummer 06382 9110) fragt: Wer kann Hinweise zu dem Wagen und seinen Benutzern geben? Ist das Fahrzeug in den letzten Tagen gesehen worden?

