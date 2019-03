Polizeidirektion Kaiserslautern / Auto kollidiert mit Zweirad

Auto kollidiert mit Zweirad

Hoppstädten (Kreis Kusel) - Am Samstagmittag stößt ein Autofahrer in der Hauptstraße mit einem Motorrad zusammen. Der PKW-Führer war grade dabei rückwärts in sein Grundstück einzufahren. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Zweiradfahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer fiel samt Motorrad zu Boden, blieb jedoch unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

