Polizeidirektion Kaiserslautern / Autoknacker unterwegs

Autoknacker unterwegs

Ramstein-Miesenbach - In der Rudolf-Diesel-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag ein Auto aufgebrochen. Die Autoknacker schlugen eine Seitenscheibe an einem Iveco Kastenwagen ein und öffneten den Wagen. Offensichtlich gingen sie leer aus. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen.

