Polizeidirektion Kaiserslautern / Autorennen auf der BAB 6

Autorennen auf der BAB 6

Ramstein - Am Samstagabend (29.09.2018) um 23:10h befuhren zwei Ford Mustangs die BAB 6 in Richtung Mannheim von der Anschlussstelle Ramstein aus mit höherer Geschwindigkeit und gefährdeten hierbei andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei ermittelt gegen die Fahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und bittet mögliche Zeugen sich mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern, Tel: 0631/35340, in Verbindung zu setzen.

