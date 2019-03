Polizeidirektion Kaiserslautern / Bei einem Hausbrand stirbt ...

Bei einem Hausbrand stirbt ein 92 jähriger Mann

Sippersfeld - Am heutigen Samstag kam es in einem Haus in Sippersfeld zu einem Brand/Schwelbrand. Im Haus wurde der dort alleinlebende 92 jährige Bewohner leblos aufgefunden. Weiterhin entstand ein Sachschaden von geschätzt 30 000 Euro. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen.

