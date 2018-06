Polizeidirektion Kaiserslautern / Betrunken mit frisiertem ...

Betrunken mit frisiertem Mofa unterwegs

Bruchmühlbach - In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01:05 Uhr wird in der Kaiserstraße in Bruchmühlbach eine Rollerfahrerin einer Polizeikontrolle unterzogen, da sie ohne Helm unterwegs war. Bei der Kontrolle wird bei der 22-jährigen Fahrerin ein Alkoholwert von 0,66 Promille festgestellt. Die weitere Kontrolle ergab, dass das Mofa statt der erlaubten 25 km/h mehr als doppelt so schnell fährt. Weiterhin ist die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das angebrachte Versicherungskennzeichen war für einen anderen Roller ausgeben, wodurch das Gefährt auch nicht zugelassen war. Die Fahrerin und der Halter des Rollers müssen mit diversen Anzeigen rechnen.

