Polizeidirektion Kaiserslautern / Brand

Alsenz - Am 13.09.2018 gegen 15.30 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Werkstatthalle in Alsenz in Brand. Das Feuer griff auf drei benachbarte Wohnhäuser über, an einem brannte der Dachstuhl aus. Die beiden anderen Häuser wurden nur leicht beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500000 Euro. Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten rechtzeitig evakuiert werden, so dass niemand verletzt wurde. Die Hauptstraße in Alsenz war während der Löscharbeiten gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Polizei Rockenhausen hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

