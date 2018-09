Polizeidirektion Kaiserslautern / Brand einer Werkstatthalle

Brand einer Werkstatthalle

Alsenz - Bei dem Brand der Werkstatthalle einer Autoverwertung sind am Donnerstag drei Wohnhäuser beschädigt worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/ECLST).

Am Freitag wurde der Brandort von Spezialisten der Polizei und einem Brandsachverständigen untersucht. Demnach entstand das Feuer in der Werkstatthalle des Betriebs und griff auf drei benachbarte Wohnhäuser über. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Durch das Feuer sind drei Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie sind zurzeit alle nicht mehr bewohnbar. Ein Haus, das einsturzgefährdet ist, muss möglicherweise abgerissen werden. |erf

