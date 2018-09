Polizeidirektion Kaiserslautern / Brand in Wohnung

Brand in Wohnung

Alsenz - Die Feuerwehren des nördlichen Landkreises haben in den frühen Abendstunden einen größeren Schaden verhindert.

Eine Bewohnerin stellte gegen 20 Uhr beim Betreten des Flurs Qualm in der unbewohnten Etagenwohnung fest und informierte die örtliche Feuerwehr. Diese rückte direkt an und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache laufen. Eine Person wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -