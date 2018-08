Polizeidirektion Kaiserslautern / Brandstiftung in Turnerheim

Brandstiftung in Turnerheim

Kusel - Am vergangenen Dienstag, kurz vor 04:00 Uhr, meldete ein Zeuge Brandgeruch im Bereich der Lehnstraße. Durch eine Polizeistreife konnte bei der Nachschau im Turnerheim ein Brand festgestellt werden, der durch die alarmierte Feuerwehr Kusel gelöscht werden konnte. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass an der Gebäuderückseite ein Fenster aufgehebelt worden war und der Brand an mehreren Stellen gelegt wurde. Durch das Feuer wurden Tische, Einrichtungsgegenstände, diverse Baumaterialen sowie eine Innenwand beschädigt. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Kusel unter Telefon 06381 - 9190 oder pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Kaiserslautern newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117679 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117679.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080 www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.