Polizeidirektion Kaiserslautern / Cannabispflanzen sichergestellt

Cannabispflanzen sichergestellt

Lauterecken -

Zwei größere Cannabispflanzen und diverse bereits weiterbearbeitete Pflanzenteile sind am Sonntagnachmittag bei einer Durchsuchung sichergestellt worden. Die Polizeistreife hatte mit dem Durchsuchungsbefehl des Ermittlungsrichters an dem Wohnhaus in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein geklingelt. Die Verdachtsmomente wurden durch die Funde bestätigt. Diverse Konsumutensilien, eine Ziptüte mit Amphetamin und Blütenmaterial von Cannabispflanzen wurden ebenfalls beschlagnahmt. "Der Transport der stark duftenden Pflanzen und der getrockneten Teile davon, ist das Übelste bei dieser Arbeit", so einer der eingesetzten Beamten. Beide waren jedoch nachweislich nicht berauscht als sie mit den Asservaten auf der Dienststelle eintrafen.

